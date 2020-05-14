بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 14 أيار 2020
آخر الأخبار
عالية نصيف تطالب بمنع المتورطين بفضيحة عقد بيجي من السفر هيئة النزاهة تضبط تلاعباً واختلاساً بــ 3 مليارات دينار بمصرف أهلي في النجف خبير اقتصادي يحذر من تظاهرات مليونية لموظفين واصحاب عقود لهذا السبب نائب يقدم مقترحات لتغطية العجز بالموازنة القانونية النيابية : قانون الانتخابات الجديد غير قابل للتنفيذ بصيغته الحالية..وهذا هو السبب نائب سابق يدعو برلمانيي البصرة الى ترك اختيار وزير النفط للكاظمي وزير الصحة : السيطرة على الوباء واحتوائه بحاجة الى جهد كبير خشان : الاحزاب الاسلامية تعمل على عرقلة اجراء انتخابات مبكرة المسعودي : الكاظمي اصبح في موقع قوة .. والترشيح للوزارات الشاغرة في ملعب الكتل كتلة نيابية : هذا ماتحتاجه الحكومة لاجراء الانتخابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 02:44 م

مصدر: طيران أمريكي مكثف يحلق في سماء جرف النصر

4b3eae17-c8d2-4623-8166-16b3003359fe
كشف مصدر امني، الخميس، عن قيام طيران امريكي بالتحليق بكثافة في سماء ناحية جرف النصر شمالي بابل في ساعات متقدمة من فجر اليوم.
وقال المصدر  ، إن “طائرتين مسيرتين وأخرى حربيتين حلقتا، في ساعات متقدمة من، اليوم، في سماء جرف النصر وبقيت لفترة فوق القطعات العسكرية المنتشرة في القاطع”.
وأضاف المصدر، أن “الطائرات كانت تستطلع تحركات من أكتاف الرزازة من جهة صحراء الانبار باتجاه جرف النصر”.
وكان قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني أكد في تصريح سابق  ان التهديد الذي يوجهه داعش الارهابي في مناطق جرف النصر مسيطر عليه ومرصود من قبل القطعات العسكرية.
فيما كشف المستشار العسكري صفاء الاعسم، عن مخطط داعشي لاستهداف المراقد الدينية في كربلاء والنجف والمرجع الديني السيد علي السيستاني بعد احتلالها ناحية جرف النصر.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
4b3eae17-c8d2-4623-8166-16b3003359fe

مصرع 4 أشخاص في حريق هائل داخل أحد الأفران وسط مدينة كركوك 14 أيار 2020 04:20 م

عالية نصيف

عالية نصيف تطالب بمنع المتورطين بفضيحة عقد بيجي من السفر 14 أيار 2020 02:41 م

النزاهة

هيئة النزاهة تضبط تلاعباً واختلاساً بــ 3 مليارات دينار بمصرف أهلي في النجف 14 أيار 2020 02:37 م

4b3eae17-c8d2-4623-8166-16b3003359fe

​مصرع و إصابة خمسة أشخاص بحريق في كركوك 14 أيار 2020 11:48 ص

حظر التجوال في ذي قار

القبض على اكثر من ٤٢ الف مخالف للحظر الوقائي في بغداد 14 أيار 2020 12:44 ص

عصابة

مكافحة إجرام بغداد تطيح بعصابة للسطو سرقت مليون دولار امريكي في المنصور 14 أيار 2020 12:32 ص

وزارة الصحة

الصحة تحذر من موجة وبائية جديدة .. وتلوح باعادة الحظر الشامل للتجوال 13 أيار 2020 03:18 م

image-2020-05-13T104655.326

أول تصريح للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بعد تسلمه مهام عمله 13 أيار 2020 02:48 م

التعليقات