مصدر: طيران أمريكي مكثف يحلق في سماء جرف النصر

كشف مصدر امني، الخميس، عن قيام طيران امريكي بالتحليق بكثافة في سماء ناحية جرف النصر شمالي بابل في ساعات متقدمة من فجر اليوم.

وقال المصدر ، إن “طائرتين مسيرتين وأخرى حربيتين حلقتا، في ساعات متقدمة من، اليوم، في سماء جرف النصر وبقيت لفترة فوق القطعات العسكرية المنتشرة في القاطع”.

وأضاف المصدر، أن “الطائرات كانت تستطلع تحركات من أكتاف الرزازة من جهة صحراء الانبار باتجاه جرف النصر”.

وكان قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني أكد في تصريح سابق ان التهديد الذي يوجهه داعش الارهابي في مناطق جرف النصر مسيطر عليه ومرصود من قبل القطعات العسكرية.

فيما كشف المستشار العسكري صفاء الاعسم، عن مخطط داعشي لاستهداف المراقد الدينية في كربلاء والنجف والمرجع الديني السيد علي السيستاني بعد احتلالها ناحية جرف النصر.