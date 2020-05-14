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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 02:37 م

هيئة النزاهة تضبط تلاعباً واختلاساً بــ 3 مليارات دينار بمصرف أهلي في النجف

النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط حالات تلاعبٍ وأختلاسٍ في أحد المصارف الأهلية في النجف بمبلغٍ يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار، مبينة أن المتهم في هذه القضية مديرة المصرف بالاشتراك مع زوجها الزبون لدى المصرف.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية:"  أن فريق عمل مكتب تحقيق النجف الذي انتقل للمصرف قام بضبط أصل سندات الإيداع والسحب التي تمَّ التلاعب بها واختلاسها من قبل المتهمة (مديرة المصرف) التي قامت بتحويل مبالغ  إلى حسابات زوجها وصلت إلى (2,708,000,000) دينار و(350,177)دولارٍ أمريكيٍّ، بعد إصدار الكفاءات المالية التي لم تدخل في حسابات المصرف وبدون فيش إيداع، موضحة قيامها بالتوقيع نيابةً عن الزبائن على قيود الإيداع والسحب بدون علمهم".

وأضافت الدائرة إن المتهمة قامت بإلغاء خطابات ضمان وإصدارها من جديدٍ دون الرجوع للإدارة العامة للمصرف، والاحتفاظ بالعمولات الناتجة عن الخطابات لمصلحتها الشخصية، وأخذ عمولات أكثر من النسبة المُقرَّرة من الإدارة العامة، وتحويل النسبة الزائدة إلى حساب زوجها، فضلاً عن تأجير الگراج الكائن أمام المصرف لمدة ثلاث سنوات، وإيداع المبالغ المتحصلة في الحساب ذاته.

ف.ا
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