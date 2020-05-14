بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 14 أيار 2020
آخر الأخبار
عالية نصيف تطالب بمنع المتورطين بفضيحة عقد بيجي من السفر هيئة النزاهة تضبط تلاعباً واختلاساً بــ 3 مليارات دينار بمصرف أهلي في النجف خبير اقتصادي يحذر من تظاهرات مليونية لموظفين واصحاب عقود لهذا السبب نائب يقدم مقترحات لتغطية العجز بالموازنة القانونية النيابية : قانون الانتخابات الجديد غير قابل للتنفيذ بصيغته الحالية..وهذا هو السبب نائب سابق يدعو برلمانيي البصرة الى ترك اختيار وزير النفط للكاظمي وزير الصحة : السيطرة على الوباء واحتوائه بحاجة الى جهد كبير خشان : الاحزاب الاسلامية تعمل على عرقلة اجراء انتخابات مبكرة المسعودي : الكاظمي اصبح في موقع قوة .. والترشيح للوزارات الشاغرة في ملعب الكتل كتلة نيابية : هذا ماتحتاجه الحكومة لاجراء الانتخابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 02:31 م

نائب يقدم مقترحات لتغطية العجز بالموازنة

فيصل العيساوي

 قدم عضو في اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي،  مجموعة مقترحات ، اعتبر انها من الممكن «بحال استثمارها» تغطية جزء كبير من العجز المفترض بالموازنة للعام الحالي.
وقال النائب فيصل العيساوي في حديث صحفي، ان «هناك العديد من الابواب التي تستطيع من خلالها الحكومة تغطية العجز المفترض بالموازنة الاتحادية للعام الحالي»، مبينا ان «تقديرات العجز هي اربعة ترليونات دينار شهريا، ومن الممكن تغطية جزء كبير منها بحال كانت هناك إستراتيجية حقيقية للاستفادة من الواردات».

واضاف العيساوي ان «هناك تريليون دينار من الممكن استحصالها شهريا من جباية فواتير الكهرباء التجارية فقط، اذا لم نكن نريد التحدث عن الجباية من المواطنين ضمن المنازل، اضافة الى ترليوني دينار من المكن جبايتها من المنافذ الحدودية شهريا».
واشار الى ان «هناك ابوابا اخرى عديدة نستطيع من خلالها تغطية جزء كبير من الترليون الاخير المتبقي من العجز سواء من خلال معالجة الهدر الكبير الموجود بالقطاعات النفطية او قطاع الصناعة وملفات كبرى في البلديات وامانة العاصمة، وغيرها من الابواب التي من الممكن ادارتها لتعزيز الموازنة العامة».
واكد العيساوي انه «من الممكن خلال دراسة استراتيجية واضحة تجاوز الازمة بالموارد المتوفرة، وربما نحتاج في حالات معينة الى الاقتراض البسيط ذي الفوائد السهلة وليس القروض ذات الفوائد الكبيرة، وهذا بمجمله يعتمد على المفاوض العراقي». 
 وتابع:" ان «لدينا العديد من المنافذ الداخلية التي نستطيع من خلالها تغطية العجز سواء بالاقتراض من البنك المركزي او عن طريق بيع سندات الخزينة».

  من جانبه أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ، أبواب صرف القروض التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها لتعزيز السيولة المالية.
وقال صالح في تصريح صحفي: إن «الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة».
 واضاف : أن الاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد وبغية سد فجوة العجز في الإيرادات ازاء نفقات ثابتة، ولاسيما في الموازنة التشغلية».

 واوضح أن «الغطاء القانوني لم يوفر للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب عدم صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020».
وأشار الى أن «القروض الداخلية أو الخارجية ستدرج في حال حصول تشريع لموازنة العام 2020 أو بديلها الحساب الختامي في نهاية السنة المالية (كواقع حال)».
ولفت صالح الى، أن»القروض الخارجية ستذهب باتجاه دعم المشاريع الاستثمارية واستكمال المتوقفة منها والحاجة الماسة لانطلاقها، فيما ستخصص القروض الداخلية باتجاه الموازنة التشغيلية في احتياجات الحكومة من تأمين الرواتب وغيرها».
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، وإحالته على مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس الأمن الدولي

الصحاف : بحر العلوم يلقي كلمة العراق أمام مجلس الأمن 14 أيار 2020 04:43 م

الكاظمي

مقرر خلية الأزمة البرلمانية يحمل الكاظمي مسؤولية إزدياد إصابات كورونا 14 أيار 2020 04:30 م

4b3eae17-c8d2-4623-8166-16b3003359fe

الكاظمي يزور مقر جهاز مكافحة الإرهاب ويؤكد أهمية إبعاده عن التدخل السياسي| صور 14 أيار 2020 04:00 م

4b3eae17-c8d2-4623-8166-16b3003359fe

خبير سياسي : بيان مجلس الأمن يريد إبقاء حكم العراق بيد من هم سبب مشاكله 14 أيار 2020 03:00 م

القانونية النيابية

القانونية النيابية : قانون الانتخابات الجديد غير قابل للتنفيذ بصيغته الحالية..وهذا هو السبب 14 أيار 2020 02:27 م

النائب عن كتلة الاصلاح زاهر العبادي

نائب سابق يدعو برلمانيي البصرة الى ترك اختيار وزير النفط للكاظمي 14 أيار 2020 02:23 م

كورونا في البصرة

وزير الصحة : السيطرة على الوباء واحتوائه بحاجة الى جهد كبير 14 أيار 2020 02:20 م

باسم خشان

خشان : الاحزاب الاسلامية تعمل على عرقلة اجراء انتخابات مبكرة 14 أيار 2020 02:17 م

التعليقات