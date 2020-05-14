نائب سابق يدعو برلمانيي البصرة الى ترك اختيار وزير النفط للكاظمي



دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية السابق زاهر العبادي أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة إلى ترك اختيار الشخصية المرشحة لوزارة النفط إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شرط ان تكون من محافظة البصرة ولا تمتلك اي انتماء لأية جهة حزبية أو سياسية .



واشار في بيان إلى اهمية أن يكون موضوع اختيار الشخصية المرشحة لوزارة النفط من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعيدا عن الاحراج والضغوط شرط أن يكون من سكنة اهل البصرة ويتمتع بالنزاهة والكفاءة ومن ذوي الخبرة والاختصاص وان لا تقل مدة الخبرة في مجال النفط عن(١٥) عاما .



واضاف" ان عددا كبيرا من نواب محافظة البصرة هم في لجنه النفط والطاقة وبالإمكان تفعيل دورهم في متابعه وتقيم عمل الوزير والوزارة وتعديل القوانين المهمة مثل قانون شركه النفط الوطنية لافتا الى اهمية الشروع بتشريع قانون النفط والغاز الذي يحفظ حقوق المحافظات المنتجة للنفط والغاز وحقوق البصرة بشكل خاص بعيدا عن التدخلات السياسية .



ف.ا