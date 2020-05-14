وزير الصحة : السيطرة على الوباء واحتوائه بحاجة الى جهد كبير

اكد وزير الصحة الدكتور حسن التميمي :" ان السيطرة على معدلات الاصابة بفايروس كورونا تحتاج الى جهد كبير ".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان عدد الاصابات بدأ بالتزايد، والامر يحتاج الى جهد كبير للسيطرة على الوباء واحتوائه بشكل يضمن تقليل الاصابات ".



واشار الوزير الى :" ان الوزارة بدأت جهدا كبيرا من خلال تنفيذ حملات المسح البيئي الفعال للمناطق التي سجلت فيها اصابات متزايدة، وان الفرق الجوالة رفعت عمليات الفحص والاختبار الى نحو 5000 فحص في بعض المناطق".



واضاف انه :" ستتم زيادة الفحوصات والاختبارات خلال الايام المقبلة في عدد من مناطق الرصافة والكرخ وكذلك بعض مناطق محافظة البصرة، وتحديدا التي تسجل فيها اصابات عالية بالفايروس ".

ف.ا