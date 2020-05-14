خشان : الاحزاب الاسلامية تعمل على عرقلة اجراء انتخابات مبكرة

اكد النائب المستقل باسم خشان، وجود رفض سياسي كبير من قبل القوى ذات التوجه الاسلامي، لاجراء انتخابات مبكرة.



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان القوى والاحزاب الاسلامية، ترفض اجراء انتخابات مبكرة في العراق، فهي تدرك جيداً ان العراقيين لن يعيدوا انتخابها بسبب فشلها الذريع في ادارة الحكم، خصوصاً الفشل الكبير في ادارة ملف التظاهرات، الذي ذهب ضحيته الاف الشهداء والجرحى".



واضاف :" ان هذه القوى، سوف تعمل على عرقلة اجراء الانتخابات، ودليل ذلك هو انها لغاية الآن لم تكمل قانون الانتخابات" ، متسائلا :" كيف تجرى الانتخابات، دون وجود قانون جديد لها".



وتابع خشان :" ان هذا المخطط واضح، ونتوقع ان يكون هناك ضغط شعبي كبير لاجراء الانتخابات المبكرة، من اجل ازاحة الاحزاب الاسلامية عن المشهد الذي تتحكم به منذ سنين طويلة".

ف.ا