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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 02:14 م

المسعودي : الكاظمي اصبح في موقع قوة .. والترشيح للوزارات الشاغرة في ملعب الكتل

رياض-المسعودي (1)


اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصبح في موقع قوة بعد ان صوت البرلمان على اكثر من نصف كابينته الوزارية ، فيما بين :" ان ترشيح الشخصيات للوزارات الشاغرة اصبح بملعب الكتل السياسية من ناحية الاختيار والوقت".

وقال المسعودي في تصريح صحفي :"  ان رئيس مجلس الوزراء وعد باعطاء وزارة للمكون المسيحي واخرى للتركماني من الوزارات الشاغرة حاليا ، والنفط لمرشح البصرة ".

واضاف :" ان الكاظمي  قادر على تنفيذ وعده بمساعدة النواب وبعض الكتل السياسية"، مرجحاً تأجيل اكمال الكابينة الوزارية الى ما بعد عيد الفطر المبارك .

ف.ا
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