المسعودي : الكاظمي اصبح في موقع قوة .. والترشيح للوزارات الشاغرة في ملعب الكتل





اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصبح في موقع قوة بعد ان صوت البرلمان على اكثر من نصف كابينته الوزارية ، فيما بين :" ان ترشيح الشخصيات للوزارات الشاغرة اصبح بملعب الكتل السياسية من ناحية الاختيار والوقت".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان رئيس مجلس الوزراء وعد باعطاء وزارة للمكون المسيحي واخرى للتركماني من الوزارات الشاغرة حاليا ، والنفط لمرشح البصرة ".



واضاف :" ان الكاظمي قادر على تنفيذ وعده بمساعدة النواب وبعض الكتل السياسية"، مرجحاً تأجيل اكمال الكابينة الوزارية الى ما بعد عيد الفطر المبارك .



ف.ا