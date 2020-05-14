كتلة نيابية : هذا ماتحتاجه الحكومة لاجراء الانتخابات



حددت كتلة "النهج الوطني" البرلمانية، اهم ما تحتاج اليه الحكومة لاجراء الانتخابات المبكرة.



وقال رئيس الكتلة حسين العقابي،في تصريح صحفي :" ان الانتخابات المبكرة تحتاج الى توفير مقدمات كثيرة ، منها لوجستية وفنية لدعم المفوضية لكي تستطيع ان تعطي توقيتاً مناسباً لاجرائها ".



واضاف العقابي :" ان من اهم القضايا التي تحتاج اليها الحكومة لاجراء الانتخابات ،هي القضايا المالية التي تحتاج الى غطاء تشريعي واجراءات تنفيذية، في ظل الظروف المالية و الاقتصادية التي يمر بها البلد".



وبين :" ان ما يتعلق بمهام مجلس النواب في ملف الانتخابات هو اكمال قانون الانتخابات، والقاعدة الاساسية التي يرتكز عليها ذلك هي بتوفر الارادة السياسية لحل مجلس النواب واجراء الانتخابات المبكرة".



ف.ا