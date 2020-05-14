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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 14 أيار 2020 12:28 م

اتحاد الكرة للحكم المصاب بكورونا : ستجتاز مباراتك الاصعب بكل شجاعة

مهند قاسم
اتحاد الكرة للحكم المصاب بكورونا : ستجتاز مباراتك الاصعب بكل شجاعة


قدم رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان ،  الدعم والتشجيع للحكم الدولي مهند قاسم الذي اثبتت الفحوصات الطبية اصابته بفايروس كورونا.

وقال بنيان لقاسم عبر الهاتف :" نحن  معك وواثقون بانك ستنتصر في كفاحك ضد هذا الفايروس، لك منا كل الدعم والتشجيع لكي تكتسب درجة الشفاء التامة، ونعرف تماماً انك ستجتاز المباراة الاصعب لك بكل شجاعة".

بدوه قدم مهند قاسم شكره وتقديره لرئيس الهيئة التطبيعية  على دعمه وتواصله، مشيراً الى ان ذلك يعطيه الدافع المعنوي الكبير لتجاوز المرض.

يشار الى ان الحكم مهند قاسم يعد من حكام النخبة في قارة آسيا في السنوات الاخيرة.
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