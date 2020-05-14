مرشحون لوزارة النفط بعيدون عن المجال النفطي !



اعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب مظفر الفضل، عن سعي كتل سياسية لتمرير مرشحين لوزارة النفط لا يمتلكون خبرة بالمجال النفطي.



وقال الفضل في بيان صحفي :" ان ما دفعنا الى تبيان الحقيقة لابناء شعبنا هو الدفاع عن مكتسبات البصرة وحماية الثروة الوطنية ، من خلال اختيار شخصية وطنية كفوءة تتمتع بخبرة كبيرة في المجال النفطي قادرة على ادارة وزارة مهمة كوزارة النفط".



واوضح:" ان الاجتماع الذي عقدته مجموعة من النواب الذين يتبعون كتلا سياسية ، اقتصر على عدد معين منهم دون غيرهم ارادوا فيه تمرير اسماء معينة نجد ان بعضها لا يتمتع بالخبرة والكفاءة التي تؤهله ليكون وزيرا للنفط".



ووصف الفضل هذا الاجتماع بانه :" يعد تهميشا للنواب الآخرين الذين لم يحضروا ، والذين يمثلون شريحة كبيرة من ابناء البصرة"، مشيراً الى ان "ما طرحناه يوم امس، هو من اجل عدم استغلال البعض لاسم نواب البصرة واختيارهم شخصيات هي في الحقيقة بعيدة حتى عن العمل في المجال النفطي".