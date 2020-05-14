بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 14 أيار 2020
آخر الأخبار
المسعودي : الكاظمي اصبح في موقع قوة .. والترشيح للوزارات الشاغرة في ملعب الكتل كتلة نيابية : هذا ماتحتاجه الحكومة لاجراء الانتخابات اتحاد الكرة للحكم المصاب بكورونا : ستجتاز مباراتك الاصعب بكل شجاعة مرشحون لوزارة النفط بعيدون عن المجال النفطي ! الصحة النيابية للحكومة : يجب اخراج العمالة الاجنبية من العراق فورا الفساد في زمن كورونا .. 220 مليون دولار اختفت في يوم واحد !! محلل : الانتخابات المبكرة "رصاصة الرحمة" للاسلام السياسي المالية النيابية : العراق بحاجة لموازنة جديدة .. وننتظر خطط الحكومة التركمان يطالبون بانصافهم .. بالتجارة او الثقافة سائرون : نجاح حكومة الكاظمي مرتبط بهذا الامر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 14 أيار 2020 12:03 م

الصحة النيابية للحكومة : يجب اخراج العمالة الاجنبية من العراق فورا

العمالة الاجنبية
الصحة النيابية للحكومة : يجب اخراج العمالة الاجنبية من العراق فورا

اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، عن فتح ملف العمالة الاجنبية من جديد، مشيرة الى انها :" طلبت من الحكومة اتخاذ قرار فوري باستبعاد العمالة الاجنبية ".

وقال عضو اللجنة  عبد عون العبادي في تصريح  صحفي :" طالبنا خلال جلسة اجتماع خلية الازمة النيابية الاخيرة ، باعادة فتح ملف اخراج العمالة الاجنبية من البلاد " ، مبينا :" ان استبعاد العمالة من الشركات النفطية والقطاعات الخاصة الاخرى ، اصبح واجبا يقع على عاتق وزير النفط الجديد ".

واشار الى  :" ان اللجنة اتفقت على طرح الملف امام انظار الحكومة لاتخاذ قرار فوري باستبعاد جميع العمالة بكل اشكالها من العراق"، مؤكدا :" ان استبعاد العمالة سيخلق آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل ، خصوصا داخل القطاع النفطي".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
رياض-المسعودي (1)

المسعودي : الكاظمي اصبح في موقع قوة .. والترشيح للوزارات الشاغرة في ملعب الكتل 14 أيار 2020 02:14 م

حسين العقابي

كتلة نيابية : هذا ماتحتاجه الحكومة لاجراء الانتخابات 14 أيار 2020 02:11 م

الكاظمي

سائرون يحذر الكاظمي ويحدد الجهة المعنية بإقالته بعد مهلة الـ 100يوم 14 أيار 2020 01:59 م

مهند قاسم

اتحاد الكرة للحكم المصاب بكورونا : ستجتاز مباراتك الاصعب بكل شجاعة 14 أيار 2020 12:28 م

وزارة النفط1

مرشحون لوزارة النفط بعيدون عن المجال النفطي ! 14 أيار 2020 12:19 م

كورونا

الفساد في زمن كورونا .. 220 مليون دولار اختفت في يوم واحد !! 14 أيار 2020 11:55 ص

انتخابات

محلل : الانتخابات المبكرة "رصاصة الرحمة" للاسلام السياسي 14 أيار 2020 11:46 ص

المالية 1

المالية النيابية : العراق بحاجة لموازنة جديدة .. وننتظر خطط الحكومة 14 أيار 2020 11:37 ص

التعليقات