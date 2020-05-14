الصحة النيابية للحكومة : يجب اخراج العمالة الاجنبية من العراق فورا



اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، عن فتح ملف العمالة الاجنبية من جديد، مشيرة الى انها :" طلبت من الحكومة اتخاذ قرار فوري باستبعاد العمالة الاجنبية ".



وقال عضو اللجنة عبد عون العبادي في تصريح صحفي :" طالبنا خلال جلسة اجتماع خلية الازمة النيابية الاخيرة ، باعادة فتح ملف اخراج العمالة الاجنبية من البلاد " ، مبينا :" ان استبعاد العمالة من الشركات النفطية والقطاعات الخاصة الاخرى ، اصبح واجبا يقع على عاتق وزير النفط الجديد ".



واشار الى :" ان اللجنة اتفقت على طرح الملف امام انظار الحكومة لاتخاذ قرار فوري باستبعاد جميع العمالة بكل اشكالها من العراق"، مؤكدا :" ان استبعاد العمالة سيخلق آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل ، خصوصا داخل القطاع النفطي".

