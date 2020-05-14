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الخميس, 14 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 11:48 ص

​مصرع و إصابة خمسة أشخاص بحريق في كركوك

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افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس بوفاة ثلاثة اشخاص بحادث نشوب حريق في مخبز بمدينة كركوك.
وقال المصدر  ، ان ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب شخصان اخران بنشوب حريق في احد المخابز بمنطقة "راس دوميز" في كركوك.
ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الاسواق اذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارت.
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