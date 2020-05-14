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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 14 أيار 2020 11:46 ص

محلل : الانتخابات المبكرة "رصاصة الرحمة" للاسلام السياسي

انتخابات
محلل : الانتخابات المبكرة "رصاصة الرحمة" للاسلام السياسي


وصف  المحلل السياسي احمد الشريفي، الانتخابات المبكرة، بانها  ستكون " رصاصة الرحمة " للاسلام السياسي بشقيه السني والشيعي.

وقال الشريفي في تصريح صحفي :"  ان اجراء الانتخابات المبكرة، امر مرفوض بشكل مطلق من قبل الاسلام السياسي،  لانه  يدرك انه لا حظوظ له في هذه الانتخابات، وسيكون خارج المعادلة، بعد ظهور نتائجها، بسبب الرفض الشعبي الكبير له، لفشله في ادارة الدولة العراقية، طيلة السنوات السابقة".

 واضاف :" ان  القوى السياسية قبلت بحكومة مصطفى الكاظمي كمرحلة لالتقاط الانفاس ، على امل اعادة انتاج نفسها من جديد، بدلا من افشال الكاظمي، واللجوء الى حل البرلمان، بشكل سريع".
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