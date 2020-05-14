المالية النيابية : العراق بحاجة لموازنة جديدة .. وننتظر خطط الحكومة





اكدت اللجنة المالية النيابية :" ان العجز المالي في الموازنة كبير جدا ولا يمكن تغطيته بالقروض ".



وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح متلفز :" ان العراق بحاجة الى موازنة جديدة ، لان العجز المالي في هذه الموازنة كبير جدا ولا يمكن تغطيته بالقروض".



واضاف :" ان المالية النيابية تنتظر خطط الحكومة الجديدة حول الموازنة ، فيما اذا كانت نصف سنوية او شهرية" ، مبينا :" ان اللجنة لا تعلم حتى الان الخطط الاقتصادية لحكومة مصطفى الكاظمي".



وتابع عضو اللجنة المالية : "نحتاج الى خطتين ، طويلة الامد وسريعة لتعظيم الواردات وعدم الاعتماد على النفط ، بالاضافة الى حاجتنا الى ترشيق النفقات والمؤسسات الحكومية وضبط موارد المنافذ الحدودية".

