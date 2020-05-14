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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 14 أيار 2020 11:37 ص

المالية النيابية : العراق بحاجة لموازنة جديدة .. وننتظر خطط الحكومة

المالية 1
المالية النيابية : العراق بحاجة لموازنة جديدة .. وننتظر خطط الحكومة


اكدت اللجنة المالية النيابية :" ان العجز المالي في الموازنة كبير جدا ولا يمكن تغطيته بالقروض ".

وقال عضو اللجنة  شيروان ميرزا في تصريح متلفز :" ان العراق بحاجة الى موازنة جديدة ،  لان العجز المالي في هذه الموازنة كبير جدا ولا يمكن تغطيته بالقروض".

واضاف :" ان  المالية النيابية تنتظر خطط الحكومة الجديدة حول الموازنة ، فيما اذا كانت نصف سنوية او شهرية" ، مبينا :" ان اللجنة لا تعلم حتى الان الخطط الاقتصادية لحكومة مصطفى الكاظمي".

وتابع  عضو اللجنة المالية : "نحتاج الى خطتين ، طويلة الامد وسريعة لتعظيم الواردات وعدم الاعتماد على النفط ، بالاضافة الى حاجتنا الى ترشيق النفقات والمؤسسات الحكومية وضبط موارد المنافذ الحدودية".
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