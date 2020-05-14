التركمان يطالبون بانصافهم .. بالتجارة او الثقافة



اعلن القيادي التركماني جاسم محمد البياتي :" ان المكون التركماني طالب الكتل السياسية بالتنازل له عن وزارة التجارة او الثقافة ضمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ".



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان المرشح عن التركمان كان من المفترض ان يتولى وزرة الاتصالات التي كانت استحقاقا لدولة القانون ، الا ان انسحاب الاخير كلف التركمان خسارة المنصب"، لافتا الى :" ان الوزارات السبع المتبقية خالية من اي مرشح تركماني".



واضاف :" ان القيادات التركمانية تحاول الحصول على وزارة من ضمن الوزارات المتبقية لعدم تهميش المكون في الحكومة الجديدة "، مطالبا الكتل السياسية السنية والشيعية بالتنازل للمكون التركماني عن وزارة التجارة او الثقافة لانصاف المكون .