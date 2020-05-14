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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 11:25 ص

الكاظمي لمجلس الأمن الدولي : أولوياتي مواجهة كورونا وصياغة الموازنة

الكاظمي
أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أنّ أولويّات الحُكُومة هي تكثيف الجُهُود لمُواجَهة كورونا، وصياغة مُسوّدة ميزانيّة استثنائيّة تُعزّز القدرة على مُواجَهة الأزمات الماليّة والاقتصاديّة، مشددا على حرص الحُكُومة إطلاق الرواتب بلا تأخير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان له، إن “مندوب جمهوريّة العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم يُلقي كلمة العراق نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ في جلسة مجلس الأمن التي عُقِدَت لمناقشة تقرير الأمين العامّ، والاستماع إلى إحاطة رئيس بعثة (UNAMI) جينين هينيس بلاسخارت”.
و أكّد المندوب الدائم في كلمة رئيس الوزراء  “أهمّية صون سيادة العراق، وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلقاً لتوجيه هجمات ضدّ دولة ثالثة”.
وشدَّد المندوب الدائم على أنّ “أولويّات الحُكُومة هي تكثيف الجُهُود لمُواجَهة جائحة كورونا، وصياغة مُسوّدة ميزانيّة استثنائيّة تُعزّز القدرة على مُواجَهة الأزمات الماليّة والاقتصاديّة”.
وأشار إلى “حرص الحُكُومة على إطلاق الرواتب بلا تأخير، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى من المتظاهرين، وتشكيل لجنة خبراء لدعم المُفوّضيّة المستقلة العليا للانتخابات في جُهُودها لتنظيم انتخابات مُبكّرة، وتشكيل لجنة خاصّة للتهيئة للمفاوضات الستراتيجيّة مع الولايات المتحدة الأمريكيّة”. 
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