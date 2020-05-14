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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 11:14 ص

نائب: قرارات الكاظمي شكلية وليس لها أثر فعلي على مستقبل العراق

خشان

بين النائب المستقل باسم خشان، اليوم  الخميس، ان قرارات الكاظمي شكلية ولم تخلق طفرة في مستقبل العراق، لافتا الى ان الاتصال المصور للكاظمي باخيه كان اشبه بالمسرحية.
وقال خشان في تصريح له ، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ عدد من القرارات لكنها شكلية ولم تتجه أي اتجاه من الممكن ان يحقق مصلحة كبيرة للشعب العراقي”.
وأضاف ان “الكاظمي لم يصدر منه شيء منتج حتى القرارات بإعادة بعض القادة الأمنيين الى الخدمة فهي قرارات طبيعية”.
وبين ان “رئيس الحكومة يحاول اتخاذ قرارات ذات صدى شعبي اكثر مما لها اثر فعلي على مستقبل العراق.

مشيرا إلى ان قرار صرف رواتب المتقاعدين امر طبيعي تحصل عليه هذه الشريحة لكن الحكومة السابقة تجاوزت على هذه الشريحة، إضافة الى ان اتصاله باخيه كان اشبه بالمسرحية والأولى به ان يتصرف كرئيس وزراء وليس كممثل”.

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