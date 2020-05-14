سائرون : نجاح حكومة الكاظمي مرتبط بهذا الامر



اكد عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون" برهان المعموري، ان كتلة "سائرون" داخل البرلمان وممثلين عن كل اللجان النيابية ، سيتابعون اداء الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.



وقال المعموري في تصريح صحفي :" ان كتلة سائرون موقفها واضح ،وكانت اكثر الكتل السياسية وضوحا من حيث اختيار الحكومة ، وتركت للكاظمي حرية اختيار كابينته بشرط الا يتعارض ذلك مع المواصفات المتفق عليها في طريقة الاختيار".



واوضح :" ان هناك مواصفات تم الاتفاق عليها ، مثل النزاهة والكفاءة والاستقلالية ، وهذا ما روعي في اختيار اغلب الوزراء"، مبينا :" ان تحالف سائرون وممثلين عن كل اللجان البرلمانية سوف يتابعون اداء الحكومة ومدى تعاملها وتطبيقها للمنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه، حيث ان نجاح الحكومة مرتبط بمدى تعاملها وتطبيقها لمنهاجها الوزاري".