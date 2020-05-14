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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 12:41 ص

نائب يطالب باعلان حظر التجوال الشامل بدءا من يوم غد الجمعة

فالح الزيادي محافظ المثنى



طالب عضو خلية الازمة النيابية فالح الزيادي باعلان حظر التجوال الشامل بدءا من يوم غد  الجمعة.

 وخاطب الزيادي في بيان رئيس خلية الازمة بقوله  : لاتخفى الزيادة الكبيرة في إعداد المصابين  بفايروس كورونا في بغداد والمحافظات وعدم التعامل بجديه مع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين والجهات الحكوميه والاعتقاد الخاطئ بانحسار وتلاشي الوباء وعدم ضبط سلوك الأفراد والمجتمع فيما يتعلق بالالتزام بإجراءات بالسلامه والوقايه من هذا الفيروس.

 واضاف : استكمالا لعملنا وخطتنا في التعامل مع الوباء ولمنع إعادة حدوث موجه وبائيه كبيره في أغلب مناطق البلد والحفاظ على سلامة ابناء الشعب العراقي وحمايتهم وعدم ضياع كافة الجهود الكبيره المبذولة من كافة الجهات الحكوميه والنيابيه اقترح عليكم واطالب رئيس لجنة العليا الصحه و السلامه الوطنيه  رئيس الوزراء ووزير الصحه بإعلان الحظر الشامل المشدد لمدة أسبوعين ابتدا من يوم الجمعه ١٥ مايس ولما بعد عطلة عيد الفطر المبارك  كإجراء وقائي  لضمان  منع الاختلاط والتجمعات ومنع الحركه ما بين المحافظات.

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