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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 12:37 ص

نائب عن ديالى يطالب الكاظمي بالتدخل العاجل لوضع حد لعمليات الابتزاز التي يتعرض لها مزارعو المحافظة

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري



طالب النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لوضع حد لعمليات الابتزاز التي يتعرض لها مزارعو المحافظة".


وقال المعموري في بيان "وردتنا مناشدات وشكاوى من قبل مزارعي محافظة ديالى  بشان عمليات الابتزاز والمساومة التي يتعرضون لها مقابل تسويق محصولي الحنطة والشعير" مبيناً، إن "هنالك جهات متنفذة تسعى لضرب الاقتصاد الوطني ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية".


وأضاف إن مشكلة الابتزاز التي يتعرض لها المزارعون في محافظة ديالى ليست وليدة اليوم بل انها تتكرر في كل موسم حصاد ، لافتاً إلى انه لا توجد هناك معالجات حقيقية على أرض الواقع لمنع عمليات الابتزاز ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها".


وأوضح المعموري، إن "هنالك شخصيات متنفذة تتدخل بعمل سايلو بعقوبة لتحقيق مآرب شخصية من خلال ابتزاز المزارعين مقابل تسويق محاصيلهم الزراعية ، منوهاً إلى ارتباط تلك الشخصيات بعلاقات مع جهات أمنية تتدخل بعمل مخالف لعملها الحقيقي".
وأكد "ضرورة تحمل وزارة التجارة مسؤولية تنظيم عملية استلام المحاصيل الزراعية باعتبارها الجهة المعنية بقضية التسويق ، مشيراً إلى حدوث عدد من المشكلات في السايلو خلال الأيام الأولى لتسويق المحاصيل الزراعية".


وشدد المعموري على ضرورة الحفاظ على الثروة الزراعية والوقوف بوجه من يبتز المزارع الذي ينتظر شهور عديدة ليجني ثمرة محصوله ، داعياً إلى أن تكون وزارة التجارة هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المزارعين ولو كانت هنالك شكاوى فعليها تحمل مسؤوليتها".

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