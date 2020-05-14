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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 12:32 ص

مكافحة إجرام بغداد تطيح بعصابة للسطو سرقت مليون دولار امريكي في المنصور

عصابة



أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، ، عن الإطاحة بعصابة للسطو سرقت مليون دولار امريكي في منطقة المنصور بالعاصمة بكمين محكم.


 وقالت في بيان، أن "قوة من مكتب (المنصور) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية،  القت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين بالجرم المشهود".


واضاف أن "القوة ضبطت بحوزة أفراد العصابة قاصة حديدية اثناء السطو على احدى الشركات التجارية وسرقتها في منطقة المنصور ببغداد وبداخلها ما لا يقل عن مليون دولار امريكي مع مصوغات ذهبية ومسدس".


وأشار البيان إلى أن "هذه العملية تأتي بعد اختراق العصابة من قبل المكتب بالتنسيق مع مكتب (الكرادة) لمكافحة الاجرام ، حيث تم متابعة لحظة تنفيذ الجريمة ونصب كمين محكم ادى الى القبض على افراد العصابة متلبسين بالجرم المشهود .

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