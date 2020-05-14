عضو بخلية الأزمة النيابية يكشف سبب ارتفاع الإصابات بكورونا ويطالب باعادة فرض الحظر الشامل



كشف عضو خلية الأزمة النيابية، عباس عليوي ، سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد و العاصمة بغداد بشكل خاص، مطاليا بإعادة فرض الحظر الشامل.

وقال عليوي إن “رفع الحظر الجزئي وعدم التزام المواطنين هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد”، لافتا إلى إن “الحظر الجزئي اثر على تراجع معدل الإصابات وفي حال استمر ذلك فان كوادر الصحة ستفقد السيطرة على انتشار الوباء”.

وأضاف أن “خطة وزير الصحة الجديد بفرض الحظر ألمناطقي أمر يتناسب مع الظرف الراهن كون بعض المناطق غير ملتزمة بإجراءات الحظر الشامل أو الجزئي”، مطالبا “بإعادة فرض الحظر الشامل قبل عيد الفطر المبارك للحد من ارتفاع معدل الإصابات”.