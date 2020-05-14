نائب عن سائرون يطالب الكاظمي بإنهاء ملف قيادة الفرق العسكرية بالوكالة



طالب عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية سعد مايع الحلفي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإنهاء ملف قيادة الفرق العسكرية بالوكالة.



وقال الحلفي في بيان صحفي ان : المؤسسة العسكرية مرت بمراحل مريرة على مدى الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق عام 2003 ولحد الآن ، لافتاً إلى ضرورة التركيز على تطوير هذه المؤسسة وتحديثها بما ينسجم مع التحديات والمسؤليات التي تفرضها هذه المرحلة.



وشدد الحلفي على : أهمية دعم قطعات القوات المسلحة بالتجهيزات المتطورة والاسلحة الحديثة وأجهزة الرصد المتقدمة ، مشيراً إلى وجوب الارتقاء بمستوى المؤسسة العسكرية وبما ينسجم مع مستوى قوات بلدان الجوار.



وأكد إن : بقاء قادة الفرق في مناصبهم بالوكالة يجعلهم عرضة للتجاذبات السياسية والمساومات الحزبية ، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة بإنهاء ملف قيادة فرق الجيش بالوكالة وإرسال أسماء من يعتقد أنهم يستحقون القيادة بالأصالة إلى البرلمان لغرض التصويت عليها.