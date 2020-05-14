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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 14 أيار 2020 12:20 ص

رئيس اقليم كردستان يبحث مع القنصل الأمريكي الأوضاع السياسية والاقتصادية

نيجيرفان-بارزاني-القنصل-الامريكي


بحث  رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني مع القنصل العام الأمريكي في الاقليم ستيفن فيغن الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق.

وقال بيان لرئاسة اقليم كردستان , ان بارزاني التقى في اربيل ستيفن فيغن القنصل العام الأمريكي  وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق وإقليم كردستان ومهام الحكومة  الجديدة والتحديات التي تواجهها، ومسألة الحوار الاستراتيجي الأمريكي – العراقي ودور إلاقليم في هذا الحوار، والعلاقات بين اربيل  وبغداد ومساعي حل مشاكلهما على أساس الدستور.



واضاف انه جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أحدث المستجدات في مجال التصدي للإرهاب وعلى تحركات وتهديدات داعش وضرورة وأهمية استمرار دعم التحالف الدولي للعراق  في مواجهة الإرهاب،

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