القدو يؤكد استمرار الخلافات على الحقائب الوزارية الشاغرة





أكد النائب عن تحالف البناء، حنين القدو، استمرار الخلافات السياسية على الحقائب الوزارية، الشاغرة، بحكومة مصطفى الكاظمي.



وقال القدو، "، ان "القوى السياسية، حتى الساعة، لم تحسم الخلافات، بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة، والخلافات مازالت مستمرة على اسماء مرشحي تلك الحقائب، والكثير من الاسماء طرحت، لكنها لاقت رفض سياسي".



واضاف كنا "نتوقع ان حسم هذا الملف سيطول كثيراً، وربما حسمه سيكون بعد عيد الفطر، بفترة طويلة، مبينا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا يستطيع تجاوز تلك القوى السياسية، خشية من سقوط مرشحي مرة ثانية في البرلمان".