تقرير| نصر الله يتهرّب من الاعتراف بخسارة ثقيلة في سوريا على يد إسرائيل ويروج أكاذيب لصالح إيران

في الوقت الذي قامت فيه إسرئيل، بتنفيذ ما لا يقل عن 200 غارة جوية عنيفة على مواقع إيرانية وتابعة لميليشيا حزب الله في سوريا على مدى العام الماضي، دون أن تجرؤ إيران على الرد أو تقدر عليه وكذلك توارى حزب الله واختفى، يخرج الإرهابي نصر الله، كما هى عادته ليروج أكاذيب ويحاول بيع الهواء وبالونات فارغة، حول دور إيران ووجودهما معا في سوريا.

وكان نصر الله قال، إن الإسرائيليين يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا. ثم عرج الى تصريحات بذيئة تكشف معدنه، بعدما وصف وزير الأمن الإسرائيلي "بالأبله" بعد تعهده بإخراج الإيرانيين من سوريا قبل نهاية العام.



ووصف نصر الله في كلمة له اليوم، نفتالي بينيت "بالأبله" زاعما ان إسرائيل تخدع نفسها وجمهورها ،وتصور بعض التفاصيل على انها انتصار في سوريا وبداية خروج إيران. وان الوزير بينيت استخلص منها ان إسرائيل حققت أهدافها في سوريا وقدم الأكاذيب والتضليل! وعاد نصر الله للكذب، نافيا وجود قوات إيرانية في سوريا وقال إن المستشارين الإيرانيين في سوريا الذين زاد عددهم مع السنوات ليسوا عسكريين، وبالتالي فان إسرائيل تخوض معركة وهمية ضد إيران، موضحا أن إخلاء المستشارين الإيرانيين، يجري بطبيعة الحال في المناطق التي يتم تحريرها، وتابع قرار تخفيض أعداد المقاتلين الايرانيين في سوريا جرى بالتنسيق مع الجيش السوري وبعد تحرير المناطق

وقال نصر الله، إن الإسرائيليين باتوا يهاجمون كل ما يتعلق بتصنيع الصواريخ في سوريا لما يشكله ذلك من قوة في محور المقاومة، واعتبر ان الإسرائيليين يرون في سوريا تهديدا مستقبليا، وهم قلقون من وجود إيران وفصائل للمقاومة فيها، مشير الى ان إسرائيل مرعوبة من التطورات في سوريا ما قد يأخذها إلى مغامرات غير محسوبة.

في نفس السياق، أفادت شبكة فوكس الأمريكية، أن إيران تعمل على توسيع قاعدتها العسكرية "الامام علي" شرقي سوريا، من أجل تخزين السلاح بصورة متطورة، وتضمن التقرير صور أقمار صناعية عن الأعمال التي تجري في القاعدة العسكرية، والذي تظهر به جرافات عند مدخل المبنى.

وقال مراقبون، إن الارهابي نصر الله اعتمد الكذب منهجا له، وبعد فضيحة قيام ألمانيا وهى دولة أوروبية متزنة بتصنيف ميليشيا حزب الله منظمة إرهابية، وتعرضه هو وعناصره في سوريا لقصف عنيف من جانب إسرائيل، وعدم تمكنهم من إنشاء أي شىء رغم الاعداد الضخمة للميليشيات الإيرانية في سوريا والتي ساقها للملالي لمساعدة سفاح البعث السوري على تحقيق انتصار في دمشق، وتنفيذ عمليات إبادة جماعية ضد السوريين، يعود اليوم نصر الله للكذب من جديد في الشأن السوري.

والخلاصة، أن التضييق المالي والضربات العسكرية والإفلاس اللبناني يعجلان بنهاية مأساوية لإرهابي الضاحية حسن نصر الله.

أ.ي