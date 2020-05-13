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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 04:18 م

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزارة الدفاع

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أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة  مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء، زيارة الى وزارة الدفاع ، وكان في استقباله وزير الدفاع وكبار القادة والضباط .

وعقد الكاظمي فور وصوله مقر الوزارة اجتماعا بحضور وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد الجبوري وقادة التشكيلات والضباط والآمرين ، جدد خلاله التأكيد على إلتزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها وإحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه وإستقراره،  وأن تكون لجميع العراقيين وتحرص على أداء واجبها في حماية الشعب العراقي ونظامه الديمقراطي والإبتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية ، كما شدد على الاستمرار بمحاربة داعش والتصدي لأي إعتداء إرهابي ومنع إستخدام السلاح خارج الدولة.

وحيا الكاظمي شهداء وجرحى القوات المسلحة وجهود الضباط والمراتب في مختلف الصنوف والتشكيلات .



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