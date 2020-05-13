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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 13 أيار 2020 03:57 م

حركة رافضون تدعو الكاظمي إلى الكشف عن مصير المغيبين والمفقودين

الكاظمي

دعت حركة رافضون، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى الكشف عن مصير المغيبين والمفقودين من أبناء المكون السني.

وذكرت الحركة في بيان، أنه "التزاماً بمتابعة المظالم الكارثية التي اصابت المكون السني و تفاؤلاً بالقرارات المسؤولة بإطلاق سراح المتظاهرين الذين طالبوا بحقوق الشعب، فإننا ندعو حكومة الكاظمي الى إثبات حسن النية تجاهنا وذلك باتخاذ إجراءات جادة لكشف مصير المغيبين وبيان مصير الآلاف من ابنائنا الذين فقدوا إبان الحرب على داعش والذين أثبتت مقاطع فديو كثيرة اعتقالهم من قبل مليشيا دولية ظهر بها الآسرون يتوعدون المعتقلين بالقتل ناهيك عن الرفات التي دفنت بأسماء مجهولة في مقابر النجف و وثقها الاعلام".

وأضافت "نريد كشف الحقائق ومعاقبة الجناة وتعويض عوائل المغدورين، كما نطالب بكشف حقيقة السجون الخاصة الموجودة في جرف الصخر و المدن التي هُجِر اهلُها تحت سمع وبصر الحكومات السابقة، وتبقى قضية قانون العفو العام و إطلاق سراح المعتقلين الابرياء قضيتنا الرئيسية، إذ مازال الآلاف من ابنائنا يرزحون في السجون الثقيلة وينتظرون تنفيذ احكام الإعدام في قضايا يشهد الجميع انها كانت ملفقة لأسباب طائفية انتقامية، لم تطبق بها نصف مقتضيات التحقيق المهنية بشهادة القاضي العادل رحيم العگيلي".

وأكملت "اننا اذ نطالب بذلك فإننا متفائلون بثمة بقايا ضمير يرفض الظلم الذي وقع علينا منذ ١٧ عاماً لينصفنا كما انصف الكرد في احداث حلبجة وأنصف الشيعة في انتفاضة الجنوب، فإن بقيت أبوابكم مغلقة فان باب المحكمة الجنائية الدولية مفتوحة لتأتي بالجناة الى العدالة مهما طال الزمن".

وأتمت رافضون بيانها، "في الختام نوجه كلامنا لمن يسمون ساسة المكون السني: لم تكونوا سوى فقاعات صوتية إن حضرتم لم تعدوا وان غبتم لا تفتقدوا.. اسقطتم انفسكم  وسقطتم من حسابات اقرانكم من المكونات الاخرى. فلا تلوموا الا أنفسكم".

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