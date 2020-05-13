الصحة تحذر من موجة وبائية جديدة .. وتلوح باعادة الحظر الشامل للتجوال



لوحت وزارة الصحة، باعادة فرض الحظر الشامل للتجوال في حال استمرار تزايد حالات الاصابة بفايروس كورونا المستجد، محذرة من موجة وبائية جديدة قد تضرب العراق.



وقال مدير عام صحة بغداد / الرصافة عبد الغني الساعدي في تصريح صحفي :" ان ارتفاع معدلات الاصابة خلال الفترة الاخيرة ينذر بموجة وبائية اخرى" ، مبينا :" ان البؤر الوبائية وراء تزايد حالات الاصابة الاخيرة في بغداد، لذلك اكد وزير الصحة والبيئة على اعادة الحظر الشامل ".



واكد الساعدي :" ان على المواطن ان يعي اننا لم نصل الى مرحلة الامان وما زلنا في مرحلة الخطر والفايروس مازال قادرا على الانتشار" ، موضحا :" ان حظر التجوال الشامل يجب الا يقل عن 14 يوما من اجل كسر سلسلة المرض ومنع انتشاره من جديد ".



واشار الى :" ان الوزارة سوف تصدر قريبا قرارات جديدة بعد دراسة الموقف الوبائي من مختلف جوانبه" ، مؤكدا :" ان الحلول تتضمن ، في احد خياراتها ، اعادة الحظر الشامل للتجوال من اجل السيطرة على انتشار الوباء، والحد من تسجيل اصابات جديدة".



ف.ا