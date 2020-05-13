مستشار رئيس الوزراء : هذه هي ابواب صرف القروض الداخلية والخارجية



اوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ابواب صرف القروض التي تعتزم الحكومة اللجوء اليها لتعزيز السيولة المالية.



وقال صالح في تصريح صحفي :" ان الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان من اجل تخويلها الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة"، مبينا :" ان اللجوء للاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد وبغية سد فجوة العجز في الايرادات ازاء نفقات ثابتة ، لاسيما في الموازنة التشغيلية".



واضاف :" ان الغطاء القانوني لم يوفر للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب عدم صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020"، مشيرا الى :" ان القروض الداخلية او الخارجية ستدرج في حال حصول تشريع لموازنة العام 2020 او بديلها الحساب الختامي في نهاية السنة المالية (كواقع حال)".



وبين المستشار المالي :" ان القروض الخارجية ستذهب باتجاه دعم المشاريع الاستثمارية واستكمال المتوقفة منها والحاجة الماسة لانطلاقها، فيما ستخصص القروض الداخلية باتجاه الموازنة التشغيلية في احتياجات الحكومة من تأمين الرواتب وغيرها".



ف.ا