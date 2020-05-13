الفساد في النقل والموانئ .. ملفات امام النزاهة والادعاء العام واخرى قيد التحقيق



اعلنت لجنة الخدمات النيابية عن احالة بعض ملفات النقل والموانئ الى هيئة النزاهة والادعاء العام، فيما بينت ان هناك ملفات اخرى ما تزال في طور المناقشة داخل اللجنة.



وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح صحفي :" ان اللجنة احالت بعض الملفات المتعلقة بالنقل والموانئ الى هيئة النزاهة والادعاء العام لوجود اخفاقات وشبهات فساد كبيرة".



واضاف العطافي :" ان هناك ملفات اخرى مازالت قيد التحقيق ، ستتم احالتها في القريب العاجل"، مشيرا الى :" ان جميع الملفات التي احيلت لايمكن الاستهانة بها كونها ملفات تتحدث عن خروقات وفساد مالي واداري ".



ف.ا