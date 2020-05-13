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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 13 أيار 2020 03:09 م

بعد مطالبة القضاء برفع الحصانة عن 18 نائباً.. هل تنتهي ظاهرة إفلات المسؤولين من العقاب في العراق؟

مجلس النواب

كشفت مصادر مطلعة، عن أن مجلس القضاء الأعلى فاتح مجلس النواب برفع الحصانة عن 18 نائبا من أعضاء المجلس، لتحقيق بتهم فساد وقضايا نشر وأخرى، مشيرة إلى أنه "بانتظار قرار مجلس النواب لرفع الحصانة لإكمال التحقيقات".

وبحسب المصادر، فإن "النواب هم قاسم الفهداوي، المادة 340، مثنى السامرائي، المادة 340، كاظم الصيادي، المادة 433 و226، عبد الله عبد الحميد ذياب، المادة 459، صادق السلطاني، المادة 340 و341 و238، هريم كمال، المادة 307، فائق الشيخ، المادة 433 و434 و5/372".

وتابعت المصادر، أن "قائمة النواب تشمل أيضا عالية نصيف، المادة 433 و202 و1/182، محمد إقبال، المادة 340، عطوان العطواني، المادة 331، كاظم فنجان الحمامي، المادة 340، أحمد عبد الله الجبوري، المادة 331، علي الصجري، المادة 298، ندى شاكر جودت، المادة 433، طلال الزوبعي، المادة 433 و308، مناهل جليل علي، المادة 243، بشار الكيكي، المادة 340 و 315 و 331، فلاح حسن زيدان، المادة 340".

وقد لفت توقيت هذه الخطوة نظر المتابعين كونها جاءت مباشرة مع بداية فترة عمل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يبدو طامحا لافتتاح عهد جديد من المحاسبة وإنهاء ظاهرة إفلات المسؤولين والسياسيين من العقاب السائدة في العراق بشكل كبير.

ويعتبر الكاظمي، محاربة الفساد والفاسدين مهمة وطنية، وتعهّد في كلمته أمام البرلمان أثناء جلسة نيل الثقة لحكومته بمواجهة الفساد بحزم وبكل الإمكانات القانونية.

ويقول مراقبون، إنّه لا يمكن الفصل بين الانطلاقة القوية لحكومة مصطفى الكاظمي بعد تشكيلها وهذا الزخم القضائي الكبير، الذي ربما يجد في السلطة التنفيذية الجديدة شريكا قويا.

ويلفت هؤلاء إلى أنّ مقدّمات التناغم بين السلطتين التنفيذية والقضائية ظهرت مع الاستجابة السريعة من قبل مجلس القضاء الأعلى للدعوة التي وجهها رئيس الحكومة لإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين.

فبعد ساعات فقط على تلك الدعوة أصدر المجلس بيانا قال فيه إنه انسجاما مع دعوة الكاظمي تم توجيه كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم.

ووفقا للدستور، فإنه في حال توجيه الاتهام إلى النائب خلال مدة الفصل التشريعي يتوجّب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على رفع الحصانة عنه.

أما في حال الاتهام خارج مدة الفصل التشريعي، فتتوجّب موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة، وهذا يعني أنّ رفعها عن عضو مجلس النواب يكون من اختصاص المجلس نفسه عند وجود الفصل التشريعي ويكون من اختصاص رئيس المجلس فقط عند انتهاء الفصل التشريعي.

وتقول مصادر سياسية مطلعة، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يفضل مواكبة الإجراءات القضائية لتعزيز الزخم النيابي الناجم عن تشكيل حكومة الكاظمي، لكنه ينتظر التفسير القانوني الخاص بمدة الفصل التشريعي السابق أو الحالي.

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أخر تعديل: الأربعاء، 13 أيار 2020 03:11 م
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