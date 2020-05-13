في اجتماعه مع نتنياهو .. بومبيو يتهم إيران بـ "بث الرعب" رغم تفشي كورونا والأزمة الاقتصادية المدمرة

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران اليوم الأربعاء، باستخدام مواردها لـ "بث الرعب"، في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بومبيو قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس "يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم حتى أثناء هذا الوباء وفي وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة".

وأضاف "هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون البلد".

وزيارة بومبيو الخاطفة هي الأولى له إلى الخارج منذ حوالى شهرين بسبب جائحة كوفيد -19.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكتبه ولم يكن أيّ منهما يضع كمامة واقية.

وقال نتنياهو إن زيارة بومبيو "شهادة على قوة تحالفنا".

وأشاد رئيس الوزراء بالضغوط الأميركية المستمرة على إيران في ظل استمرار "مخططاتها وأعمالها العدوانية ضد الأميركيين والإسرائيليين وضد الجميع في المنطقة".

وإيران هي الدولة الأكثر تأثراً بكورونا في منطقة الشرق الأوسط.

وتدعم طهران نظام بشار الأسد، لكن إسرائيل تنظر بقلق إلى النفوذ الإيراني في سوريا المجاورة لها، ما دفعها إلى التأكيد مراراً أنها لن تسمح بتواجد عسكري إيراني على حدودها.

في المقابل، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت في السادس من مايو (أيار) الجاري، أنّ الدولة العبرية ستواصل عملياتها في سوريا حتى "رحيل" إيران منها، بعد سلسلة غارات نُسبت إلى الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية، واستهدفت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، مواقع إيرانية أو مجموعات مسلحة موالية لها تقاتل إلى جانب القوات السورية.

ويتوقع أن يناقش بومبيو ونتنياهو المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.