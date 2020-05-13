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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 03:02 م

هوشيار زيباري قد يعود للخارجية !

هوشيار زيباري

كشف مصدر نيابي في التحالف الكردستاني عن وجود نية لترشيح وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري لحقيبة الخارجية في حكومة الكاظمي.

وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية في التحالف الكردستاني سترفع لرئيس الحكومة والكتل السياسية غير الكردية  ترشيح وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري بدلا عن فؤاد حسين ، الذي يواجه اعتراضا من قبل القوى الشيعية والسنية باعتباره احد وزراء حكومة عادل عبد المهدي ".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه :" ان سببين وراء ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ، الاول انه يتمتع باحترام من قبل كافة القوى السياسية ، اضافة الى مهنيته في العمل بالسلك الدبلوماسي وما يمتلكه من مقبولية دولية".

ف.ا
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