هوشيار زيباري قد يعود للخارجية !



كشف مصدر نيابي في التحالف الكردستاني عن وجود نية لترشيح وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري لحقيبة الخارجية في حكومة الكاظمي.



وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية في التحالف الكردستاني سترفع لرئيس الحكومة والكتل السياسية غير الكردية ترشيح وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري بدلا عن فؤاد حسين ، الذي يواجه اعتراضا من قبل القوى الشيعية والسنية باعتباره احد وزراء حكومة عادل عبد المهدي ".



واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه :" ان سببين وراء ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ، الاول انه يتمتع باحترام من قبل كافة القوى السياسية ، اضافة الى مهنيته في العمل بالسلك الدبلوماسي وما يمتلكه من مقبولية دولية".



ف.ا