وزارة التربية تطلق "منصة نيوتن" لتعويض الطلبة دروسهم الفائتة





أطلقت وزارة التربية "منصة نيوتن" لتعويض الطلبة دروسهم الفائتة في العاصمة العراقية بغداد.



وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه إن "مديرتي تربية الكرخ الأولى والرصافة الأولى في محافظة بغداد باشرتا باعتماد تطبيق منصة الطالب الالكترونية "نيوتن" لتعويض الطلبة والتلاميذ عن فترة الانقطاع التي حصلت بسبب الظروف الاستثنائية المختلفة التي تعيشها البلاد".



وأضاف البيان أن "المنصة تتضمن محاضرات يبثها التلفزيون التربوي لجميع المراحل ويقدمها اساتذة اكفاء وبأشراف علمي من قبل المديرية العامة للمناهج، وذلك بهدف توحيد الجهود للارتقاء بالمستوى العلمي لطلبتنا الاعزاء".



وأوضح أن "المنصة يتم الدخول إليها من خلال تفعيل حسابات الدخول التي عممتها مديرية التلفزيون التربوي (فضائية العراق التربوية) على المديريات المذكورة،على ان يتم تفعيل الحسابات لباقي المدارس والمديريات تباعاً".



واشار الى أن "الية التنفيذ تمثلت بتشكيل غرف خاصة تتضمن البث اليومي ومتابعة الدروس التعليمية بشكل مباشر وفق مواعيد يحددها الكادر التعليمي والتدريسي".



ف.ا