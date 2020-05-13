الكاظمي يوجه "الدفاع" يحظر استخدام السلاح خارج إطار الدولة .. التفاصيل الكاملة

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، في اول زيارة له لوزارة الدفاع بعد تسمنه المنصب، بمنع إستخدام السلاح خارج الدولة، مشددا على أن تكون الوزارة "لجميع العراقيين".

وقال مكتب الكاظمي، في بيان له ، إن الاخير أجرى، صباح اليوم زيارة الى وزارة الدفاع، وكان في استقباله وزير الدفاع وكبار القادة والضباط .

واشار البيان الى أن الكاظمي، "عقد فور وصوله مقر الوزارة اجتماعا بحضور وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد الجبوري وقادة التشكيلات والضباط والآمرين، جدد خلاله التأكيد على إلتزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها وإحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه وإستقراره".

وشدد الكاظمي، بحسب البيان، على أن "تكون وزارة الدفاع لجميع العراقيين وأن تحرص على أداء واجبها في حماية الشعب العراقي ونظامه الديمقراطي والإبتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية"، كما شدد على "الاستمرار بمحاربة داعش والتصدي لأي إعتداء إرهابي ومنع إستخدام السلاح خارج الدولة".

وحيا الكاظمي "شهداء وجرحى القوات المسلحة وجهود الضباط والمراتب في مختلف الصنوف والتشكيلات".



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