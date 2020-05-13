برلماني: ننتظر ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية لإقرارها



اكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ، ان اللجنة تنتظر ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية لاقرارها.



وقال ميرزا: ان مجلس النواب ينتظر ان تقوم الحكومة الاتحادية بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 الى مجلس النواب مشيرا الى ان هناك مقترحات لدى الحكومة بان تكون الموازنة شهرية او لمدة 6 اشهر، لكن اقرب المقترحات هي ان تكون الموازنة شهرية.



وتابع: نحن ننتظر الحكومة ولنرى على ماذا تعقد العزم، لكن بالتاكيد الموازنة لن تكون نفسها التي اعدتها الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي بل سيتم تعديلها حسب المرحلة الراهنة.



ف.ا