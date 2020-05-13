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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 02:51 م

برلماني: ننتظر ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية لإقرارها

شيروان ميرزا

اكد عضو  اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ،  ان اللجنة  تنتظر ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية لاقرارها.

وقال ميرزا: ان مجلس النواب ينتظر ان تقوم الحكومة الاتحادية بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 الى مجلس النواب مشيرا الى ان هناك مقترحات لدى الحكومة بان تكون الموازنة شهرية او لمدة 6 اشهر، لكن اقرب المقترحات هي ان تكون الموازنة شهرية.

وتابع: نحن ننتظر الحكومة ولنرى على ماذا تعقد العزم، لكن بالتاكيد الموازنة لن تكون نفسها التي اعدتها الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي بل سيتم تعديلها حسب المرحلة الراهنة.

ف.ا
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