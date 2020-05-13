أول تصريح للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بعد تسلمه مهام عمله

باشر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بمهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب اليوم الأربعاء .

وقال الساعدي في أول تصريح له ان البلد يمر حاليا بمرحلة حرجة من الناحيتين الامنية والاقتصادية مما يستدعي وضع حلول سريعة للخروج من هذه الازمات.



واكد أن الجهاز عليه مسؤوليات كبيرة اتجاه حماية امن الدولة والمواطن من اي تهديدات ارهابية.

وبين رئيس جهاز مكافحة الارهاب انه بحاجة الى تضافر جهود كافة منتسبي الجهاز لتحقيق هدفنا المنشود بالوصول الى عراق آمن مستقر.

واعرب عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل رئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق الفريق اول الركن طالب شغاتي الكناني وكذلك السيد قائد قوات مكافحة الارهاب الاسبق الفريق الركن عبد الغني الاسدي.

واشار الى اننا الان دخلنا بمرحلة تطوير الايجابيات ومعالجة السلبيات في كافة مفاصل جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات المرتبطة به.

وتعهد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بالعمل المتواصل الدؤوب على مدار الساعة لحين الوصول الى عراق آمن مستقر يرفل ابناءه بالعز والامان.