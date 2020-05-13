بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 13 أيار 2020
آخر الأخبار
القوى السياسية تشرع باخراج ما بجعبتها لعرقلة الحكومة .. والشارع الخيار الافضل للكاظمي الصحة تحذر من موجة وبائية جديدة .. وتلوح باعادة الحظر الشامل للتجوال مستشار رئيس الوزراء : هذه هي ابواب صرف القروض الداخلية والخارجية الفساد في النقل والموانئ .. ملفات امام النزاهة والادعاء العام واخرى قيد التحقيق بعد مطالبة القضاء برفع الحصانة عن 18 نائباً.. هل تنتهي ظاهرة إفلات المسؤولين من العقاب في العراق؟ هوشيار زيباري قد يعود للخارجية ! وزارة التربية تطلق "منصة نيوتن" لتعويض الطلبة دروسهم الفائتة برلماني: ننتظر ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من قبل الحكومة الاتحادية لإقرارها رئيس خلية الازمة النيابية: الموقف الوبائي ليوم امس جرس انذار خطير يُنذر بكارثة بشرية في بغداد القدو: كابينة الكاظمي يجب أن تكتمل من أجل حل القضايا العالقة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 02:48 م

أول تصريح للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بعد تسلمه مهام عمله

image-2020-05-13T104655.326

باشر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بمهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب اليوم الأربعاء .

وقال الساعدي في أول تصريح له ان البلد يمر حاليا بمرحلة حرجة من الناحيتين الامنية والاقتصادية مما يستدعي وضع حلول سريعة للخروج من هذه الازمات.


واكد  أن الجهاز عليه مسؤوليات كبيرة اتجاه حماية امن الدولة والمواطن من اي تهديدات ارهابية.
وبين رئيس جهاز مكافحة الارهاب انه بحاجة الى تضافر جهود كافة منتسبي الجهاز لتحقيق هدفنا المنشود بالوصول الى عراق آمن مستقر.
واعرب عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل رئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق الفريق اول الركن طالب شغاتي الكناني وكذلك السيد قائد قوات مكافحة الارهاب الاسبق الفريق الركن عبد الغني الاسدي.
واشار الى اننا الان دخلنا بمرحلة تطوير الايجابيات ومعالجة السلبيات في كافة مفاصل جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات المرتبطة به.
وتعهد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بالعمل المتواصل الدؤوب على مدار الساعة لحين الوصول الى عراق آمن مستقر يرفل ابناءه بالعز والامان.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزارة الصحة

الصحة تحذر من موجة وبائية جديدة .. وتلوح باعادة الحظر الشامل للتجوال 13 أيار 2020 03:18 م

image-2020-05-13T104655.326

مصدر أمني: حرائق حقول الحنطة في ديالى تحمل بصمات داعش الإرهابي وميليشيات إيران 13 أيار 2020 02:43 م

كورونا-العراق

رئيس خلية الازمة النيابية: الموقف الوبائي ليوم امس جرس انذار خطير يُنذر بكارثة بشرية في بغداد 13 أيار 2020 02:41 م

image-2020-05-13T104655.326

مصدر أمني: إصابة ثلاثة مدنيين بنيران قناص داعشي شمال شرق بعقوبة 13 أيار 2020 11:16 ص

image-2020-05-13T104655.326

وزارة العدل تعلن صدور قائمة جديدة للمشمولين بالإفراج الشرطي 13 أيار 2020 11:08 ص

هيئة-نزاهة

النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير التقاعد ومتهمين آخرين في نينوى 13 أيار 2020 01:34 ص

اعتقال

اعتقال عناصر من ميليشيا "ثأر الله" بعد استشهاد متظاهر في البصرة 12 أيار 2020 12:09 م

داعش-672x420

مقتل رجل وزوجته بهجوم مسلح لداعش غرب خانقين 12 أيار 2020 10:49 ص

التعليقات