مصدر أمني: حرائق حقول الحنطة في ديالى تحمل بصمات داعش الإرهابي وميليشيات إيران

اكد مصدر امني رفيع في ديالى، اليوم الاربعاء، ان حرائق حقول الحنطة التي شهدتها المحافظة تحمل بصمات بقايا فلول داعش الارهابي وإيران التي تحاول الاضرار بالاقتصاد المحلي ليستمر العراق في استيراد منتجاتها الرديئة .

وقال المصدر، في حديث له، “ان تنظيم داعش ،بعد ان تلقى ضربات قاسية من قبل القوات الامنية وطيران الجيش وفقدان اغلب قياداته ومضافاته في حوض حمرين والوقف وشيخ بابا شمال شرق بعقوبة، لجأ الى اسلوب القنص واللصوصية لاثبات وجوده”.

واضاف، ان القوات الامنية، بمختلف التشكيلات ، تمتلك اجهزة رصد متطورة من النواظير الليلية والكاميرات الحرارية وبامكانها معالجة اي تحركات لداعش ، حتى في المناطق ذات التضاريس الجغرافية المعقدة.