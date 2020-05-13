رئيس خلية الازمة النيابية: الموقف الوبائي ليوم امس جرس انذار خطير يُنذر بكارثة بشرية في بغداد





عدّ حسن كريم الكعبي رئيس خلية الازمة النيابية ، الموقف الوبائي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا امس في بغداد البالغة 71 اصابة جرس انذار خطير للغاية يُنذر بكارثة بشرية و صحية.



واكد في بيان:ان السبب الاساس والمباشر وراء ارتفاع الاعداد المسجلة بالفايروس هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء " الكلي او الجزئي " و استمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين ازاء خطورة الوباء و المتمثلة بعدم الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات واقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والاماكن المزدحمة .



ودعا الكعبي الجهات المختصة الى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني سيما في المناطق الموبوءة ، فضلا عن وجوب التنسيق مع القوات الامنية للمباشرة بعملية الحجر الصحي المناطقي.



ف.ا