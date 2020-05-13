القدو: كابينة الكاظمي يجب أن تكتمل من أجل حل القضايا العالقة

أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تعهد وألزم نفسه بحسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال القدو في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء تعهد بحسم ملف الحقائب الوزارية الشاغرة بشكل عاجل وخاصة وزارة النفط والخارجية بعد عيد الفطر بشكل مباشر.

وأضاف، أن المباحثات ما زالت جارية بين الأطراف السياسية ورئيس الوزراء للتوصل إلى صيغة نهائية ومرشحين لشغل المناصب الوزارية الشاغرة.

وبين أن الكابينة يجب أن تكتمل من أجل حل القضايا العالقة وخاصة المالية حيث من المؤمل ايجاد حل للازمة الراهنة واقرار موازنة 2020 وفق المعطيات الحالية وخاصة ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط.