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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 02:35 م

‏الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يباشر مهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب

الساعدي

 

‏باشر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بمهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب.  ‏والتقى سيادته قادة وضباط ومنتسبي الجهاز وتقدم في بداية حديثه بالشكر والعرفان الى متظاهري ساحات الاحتجاج العراقية‏وكذلك السيد قائد قوات مكافحة الارهاب الاسبق الفريق الركن عبد الغني الاسدي. 

‏واشار الى اننا الان دخلنا بمرحلة تطوير الايجابيات ومعالجة السلبيات في كافة مفاصل جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات المرتبطة به.‏وتعهد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بالعمل المتواصل الدؤوب على مدار الساعة لحين الوصول الى عراق آمن مستقر يرفل ابناءه بالعز والامان.  ‏جهاز مكافحة الارهاب  ‏13   ايار   2020

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