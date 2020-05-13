‏الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي يباشر مهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب

باشر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بمهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب. والتقى سيادته قادة وضباط ومنتسبي الجهاز وتقدم في بداية حديثه بالشكر والعرفان الى متظاهري ساحات الاحتجاج العراقيةوكذلك السيد قائد قوات مكافحة الارهاب الاسبق الفريق الركن عبد الغني الاسدي.
واشار الى اننا الان دخلنا بمرحلة تطوير الايجابيات ومعالجة السلبيات في كافة مفاصل جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات المرتبطة به.وتعهد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بالعمل المتواصل الدؤوب على مدار الساعة لحين الوصول الى عراق آمن مستقر يرفل ابناءه بالعز والامان. جهاز مكافحة الارهاب 13 ايار 2020