بومبيو يصل إسرائيل لبحث التصدي للخطر الإيراني

وصل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، لبحث التصدي للخطر الإيراني في المنطقة.



وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية، إن بومبيو وصل إسرائيل في زيارة خاطفة سيجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، حول إيران وخطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



وأضاف ان "بومبيو لن يلتقي، في إجراء "وقائي"، السفير الأمريكي ديفيد فريدمان الذي يعاني من "عوارض تنفسية"، مع أن الفحوص أثبتت أنه سليم من فيروس كورونا الجديد".

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