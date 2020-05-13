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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 02:30 م

الزراعة النيابية تحمل الحكومة مسؤولية حماية المنتوج الاستراتيجي

الزراعة النيابية

عزت لجنة الزراعة النيابية، حرائق حقول محصول الحنطة المتكررة الى ثلاثة أسباب رئيسية، مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر في حماية هذا المنتوج الأستراتيجي الذي يعد المادة الأساسية للشعب.

وقال عضو اللجنة، النائب عبود وحيد، في تصريح صحفي: إن “حرائق محصول الحنطة ليست بالجديدة وانما  تتكرر في كل عام، مما يؤدي الى خسائر كبيرة للفلاح وللدولة».

وأضاف وحيد ان “حقيقة الحرائق تقف خلفها ثلاثة أسباب رئيسية وأخرى ثانوية، ويمكن تقسيمها الى اسباب سياسية وكذلك عشائرية وأخرى طبيعية، والأخيرة تحتاج الى متابعة من قبل الفلاحين، وكذلك متابعة الحكومة من خلال فرق الدفاع المدني في مناطق الحقول خاصة الكبيرة والواسعة المساحات”.

وأشار الى ان “السبب السياسي يعود الى اضعاف العراق من خلال اجباره على تأمين هذا المحصول من الخارج وهذا سوف يستنزف أموالا كبيرة، ولذلك فإن الحكومة عليها المسؤولية الأكبر في حماية تلك الحقول لتأمين الامن الغذائي، فضلا عن تدخلها للسيطرة على النزاعات العشائرية وفرض القانون” .

 

ف.ا

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أخر تعديل: الأربعاء، 13 أيار 2020 02:34 م
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