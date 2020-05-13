الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى أمام الدولار منذ أيلول 2018

سجل الريال الإيراني أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ أيلول 2018 في السوق غير الرسمية اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد موقع على الإنترنت متخصص في النقد الأجنبي.

يأتي ذلك وسط تدهور في الوضع الاقتصادي ناجم عن عقوبات أمريكية صارمة وقيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.



ووفقاً لموقع "بونباست دوت كوم"، الذي يرصد التعاملات في السوق غير الرسمية، جرى تداول الدولار عند حوالي 170 ألف ريال.



والسعر الرسمي للعملة الإيرانية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي هو 42 ألف ريال للدولار.



وكان الريال قد خسر حوالي 70% من قيمته على مدار بضعة أشهر في 2018 بسبب ضعف الاقتصاد وصعوبات مالية في البنوك المحلية وطلب قوي على الدولارات بين الإيرانيين الذين خشوا من أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع إيران وقيامها بإعادة فرض عقوبات على طهران سيقلصان صادرات إيران من النفط وسلع أخرى.