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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 13 أيار 2020 02:24 م

نائبة عن البصرة : سنقدم 3 مرشحين والكاظمي يختار احدهم نهاية الاسبوع الحالي

ميثاق-الحامدي


كشف نواب من محافظة البصرة عن ترشيح ثلاث شخصيات من المحافظة لتولي حقيبة وزارة النفط ضمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي منحها مجلس النواب الثقة مؤخرا .

وقالت النائب عن تحالف الفتح من محافظة البصرة ميثاق الحامدي انه “ سيتم تقديم اسماء المرشحين الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نهاية الاسبوع الحالي لغرض استكمال كابينته الوزارية امام مجلس النواب قبل عيد الفطر المبارك “، مشيرة الى ان “ نواب محافظة البصرة سيتركون حرية الاختيار للكاظمي بعد تقديم مرشحيهم ولن يفرضوا عليه اسما معينا “.

واضافت ان “ إختيار مرشح حقيبة وزارة النفط سيتم من قبل اعضاء مجلس النواب ممثلي المحافظة بعيداً عن الكتل السياسية “، مبينة انه “ تم التفاوض مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ترشيح الشخصية المناسبة لحقيبة وزارة النفط في الحكومة الجديدة “.

واوضحت الحامدي ان “ الكاظمي تعهد بان حقيبة وزارة النفط سوف تكون للبصرة ، وبقيت هذه الوزارة شاغرة خلال جلسة التصويت على مرشحي الكابينة الوزارية ، وتم التصويت على أنها من ضمن حصة محافظة البصرة “ ، مبينا “ سوف يتم إختيار من يشغل هذه الحقيبة من قبل أعضاء مجلس النواب بعيداً عن الكتل السياسية “.

ويأتي ذلك مع اعلان نواب اخرين من محافظة البصرة عن ترشيح اكثر من 40 شخصية بصرية لحقيبة وزارة النفط ، على ان يتم اختيار ثلاثة مرشحيـن منهم وتقديمهم الى رئيس الوزراء لتسمية احدهم .

واكـد النائب عامر الفايز ، ان “ نواب محافظة البصرة تسلموا ترشيحات اكثر من 40 مرشحـا حتى الان ، وجميعهم شخصيات بصرية ومن اصحاب الكفاءات لتولي حقيبة وزارة النفط”، مشيرا الى ان “ الاختيار سيكون على اساس المهنية والكفاءة والشروط التي حددت من قبل نواب البصرة ، وحسب الاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “.

واضاف ، في تصريح صحفي “سيتم المفاضلة بين المرشحيـن ، والتصويت من قبل نواب محافظة البصرة لاختيار ثلاث شخصيات وتقديمها الى رئيس مجلس الوزراء لاختيار احدها لشغل حقيبة وزارة النفط في التشكيلة الحكومية “.

ف.ا
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