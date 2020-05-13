تقرير أمريكي يكشف تضاؤل نفوذ ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران في العراق

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن تضاؤل نفوذ ميليشيا "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران في العراق، بعد خمسة أشهر من مقتل زعيمها أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية بطائرة بدون طيّار في مطار بغداد.



وذكرت المجلة، أنه على الرغم من الفراغ المؤسسي منذ استقالة الحكومة، فإن الخطوات جارية لدمج بعض فصائل وحدات الحشد الشعبي بشكل كامل في سلاسل القيادة والهياكل الحكومية التي كانت موجودة قبل عام 2014.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الحكومة العراقية الجديدة من القيام بذلك، يمكنها أن تقلل من تأثير الجماعات المسلحة القوية ذات الولاء المشكوك فيه للدولة العراقية.

وأضافت المجلة الأميركية، أن ميليشيا كتائب حزب الله واحدة من عدة ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران تنشط في العراق، لكنها تعتبر منذ فترة طويلة الخطر الأكبر على طموح الحكومة العراقية في أن تكون دولة مناسبة، من خلال احتكار استخدام القوة داخل مناطق، واحتفاظها بأراضٍ في العراق يُقال إنه حتى المسؤولين الحكوميين ممنوعون من دخولها.



وتابعت: بعض ألوية كتائب حزب الله تم دمجها في وحدة الحشد الشعبي التي تتقاضى رواتب من الحكومة العراقية، كجزء من محاولة لكبح جماح الجماعة، ومع ذلك، يواصل العديد من مقاتليها العبور من وإلى سوريا وإيران، وفقاً لمسؤولين أمنيين محليين في المناطق الحدودية.

وحتى مع تولي الكاظمي رئاسة الوزراء، تواصل كتائب حزب الله احتلال بلدة بأكملها كانت تعرف سابقاً باسم جرف الصخر في محافظة بابل، بزعم حماية مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة العراقيين من هجمات محتملة لتنظيم الدولة.

وأوضحت "فورين بوليسي"، أن الخطر يكمن الآن في صعوبة السيطرة على كتائب حزب الله، بدون قيادة المهندس، في وقت تحاول فيه الجماعة منع فقدان السلطة والنفوذ.

وأشارت المجلة إلى أن كتائب حزب الله عارضت بشدة الكاظمي في منصب رئيس الوزراء، لكن الأخير لا يزال يتلقى الدعم الكافي لتشكيل الحكومة، وهذا قد يشير إلى تآكل نفوذ الجماعة.

وأضافت: أن ذلك، إلى جانب التحرك الذي تقوده الحكومة لإبعاد بعض ميليشيا الحشد الشعبي عن ميليشيا كتائب حزب الله وغيرها، يبدو أنه يشير إلى بعض التقدم نحو الحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، وكثيرون في العراق يشعرون بأن ذلك ضروري.