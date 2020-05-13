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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 13 أيار 2020 12:14 م

أطعمة ومشروبات تسبب مشاكل صحية احذر الإفطار عليها

أطعمة

كشفت تقارير صحية، عن أن هناك بعض الأطعمة التي يسبب تناولها على الإفطار، الكثير من المشاكل الصحية.

وهنا، نقدم لكم بعض الأطعمة والمشروبات الضارة التي يجب تجنبها على الإفطار وفق موقع "healthline".

– الأطعمة المقلية:

يجب الابتعاد عن الأطعمة المقلية، لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون، وأيضا على الكثير من السعرات الحرارية، ما يتسبب في زيادة الوزن.

– الأطعمة المصنعة:

تساعد على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يزيد من الشهية ويؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة، وبالتالي زيادة الوزن.

– المعجنات:

تحتوي على السكر والحليب الدقيق والبيض، وقد تهدد بالإصابة بالسمنة ومرض السكري.

– الأطعمة المملحة:

تناول الأطعمة المملحة أو المخللات يؤدي إلى تخلص الجسم من الماء، وبالتالي يسبب الشعور بالعطش في رمضان.

– الحلويات الرمضانية:

الإفطار بتناول قطع من الحلوى غير صحي، لأنها غنية بالسكر ودقيق القمح المكرر والدهون المصنعة، كما أنها منخفضة جدا في العناصر الغذائية الأساسية، ما يساهم في ارتفاع نسبة السكر وتتسبب في الشعور بالجوع.

– الخبز الأبيض:

يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، لأنه مصنوع من القمح المكرر ويحتوي أيضا على نسبة منخفضة من الألياف والمواد الغذائية الأساسية.

– العصائر المعلبة:

تؤدي إلى الإصابة بالسكر والسمنة، لأنها تحتوي على كمية قليلة من العصير ونسبة مرتفعة جدا من السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز.

– الماء البارد:

يؤدي تناول الماء البارد مباشرة عند الإفطار التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، وبالتالي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل المغص أو حدوث التقلصات، لذلك ينصح بشرب الماء الفاتر على الإفطار.

– الإفراط في تناول العصائر الرمضانية:

يؤدي الإسراف في تناول العصائر الرمضانية على الإفطار، إلى زيادة الوزن نظرا لما تحتويه هذه العصائر من نسبة عالية من السعرات الحرارية.

– المشروبات الغازية:

يجب تجنب الإفطار مباشرة على المشروبات الغازية، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وأيضا الانتفاخ، فضلا عن أن الإكثار منها يصيب بهشاشة العظام لاحتوائها على حمض الفوسفوريك.

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