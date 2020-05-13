ديالى تتحضر للقاء الكاظمي.. ومذبحة مرتقبة لـ"المتحصنين "

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، عن عقد لقاء قريب مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .وقال إنه سيتم طرح مطالب تتعلق بالمحافظة وان ابرز تلك المطالب تتعلق بتغيير مديري دوائر امضوا نحو 15 عاما في مناصبهم .وأضاف إن هؤلاء ظلوا متحصنين بالمحاصصة "الحزبية" وتدخلات النواب طيلة هذه الفترة .وأكد ان التغييرات ستشمل أيضا المديرين ممن قضوا اربع سنوات في مناصبهم.وأوضح التميمي أن "التغييرات ستشمل أيضا الذين أحيلت ملفاتهم إلى هيئة النزاهة بسبب الفساد".وينتقد مراقبون استمرار بعض مديري الدوائر الخدمية في مناصبهم منذ اكثر من 10 سنوات رغم الاخفاقات والمشاكل .وأرجعوا تجميد قرار استبدال المديرين العامين في الدوائر الحكومية الى الضغوطات والمحاصصات الحزبية والطائفية.