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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 13 أيار 2020 11:38 ص

عاصفة ترابية تسبب "كارثة غير مسبوقة" لحقول الحنطة في ديالى

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عاصفة ترابية تسبب "كارثة غير مسبوقة" لحقول الحنطة في ديالى

كشفت حكومة ديالى المحلية، عن وقوع  اضرار تقدر باكثر من 50% من حقول الحنطة بسبب عاصفة ترابية.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في تصريح صحفي :" ان العاصفة الترابية القوية التي ضربت ديالى بداية الاسبوع الجاري تسببت ، وفق التقارير الميدانية من الاقضية والنواحي،  باضرار تجاوزت حاجز الـ 50 % من مساحة حقول الحنطة "، واصفا ذلك بانه " كارثة غير مسبوقة ".

واضاف بدر :"  ان اضرار العاصفة الترابية ستقلل من حجم التسويق لمحصول الحنطة في ديالى خلال الموسم الحالي "، مبينا :" ان الحكومة المحلية ستفاتح الجهات الرسمية من اجل ايجاد حلول للمزارعين المتضررين من العاصفة ".
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