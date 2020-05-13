عاصفة ترابية تسبب "كارثة غير مسبوقة" لحقول الحنطة في ديالى



كشفت حكومة ديالى المحلية، عن وقوع اضرار تقدر باكثر من 50% من حقول الحنطة بسبب عاصفة ترابية.



وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في تصريح صحفي :" ان العاصفة الترابية القوية التي ضربت ديالى بداية الاسبوع الجاري تسببت ، وفق التقارير الميدانية من الاقضية والنواحي، باضرار تجاوزت حاجز الـ 50 % من مساحة حقول الحنطة "، واصفا ذلك بانه " كارثة غير مسبوقة ".



واضاف بدر :" ان اضرار العاصفة الترابية ستقلل من حجم التسويق لمحصول الحنطة في ديالى خلال الموسم الحالي "، مبينا :" ان الحكومة المحلية ستفاتح الجهات الرسمية من اجل ايجاد حلول للمزارعين المتضررين من العاصفة ".

